Le aperture inglesi - Schmeichel: "A Solskjaer serve il tempo che ebbe Klopp". Aguero is back

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 10 dicembre 2020.

Mirror

"Bisogna tenere Ole"

In apertura sul Mirror spazio all'endorsement di Peter Schmeichel, ex portiere dello United, a Ole Gunnar Solskjaer. In taglio alto invece si parla di Liverpool: dopo l'uno a uno con Midtjylland Klopp si aggrappa al "record-breaker" Salah.

Daily Star

"Kop that, copy that"

Anche qui l'apertura è divisa in due: da un lato il pari del Liverpool e la vittoria convincente del City a Marsiglia, dall'altro il suggerimento di Schmeichel, secondo il quale "a Solskjaer servirebbe lo stesso tempo che ebbe Klopp".

Daily Express

"Aguero back with a bang, magic Mo-ment"

Il momento magico è per Salah, in gol anche ieri contro il Midtjylland. Il Manchester City ritrova il suo bomber: Sergio Aguero è tornato al gol nel tre a zero di ieri sul campo del Marsiglia.

The Times

"Attento United, Sergio è tornato

"Sergio's back", scrive il Times, che fa riferimento al gol messo a segno ieri dall'Argentino. E nel weekend è in programma in derby di Manchester: l'ex Atlético mette ora nel mirino gli storici rivali.