Le aperture inglesi - Scintille Guardiola-Conceicao. Il Tottenham vince all'esordio in Europa

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 23 ottobre 2020.

Daily Star

"Chilly Pep slur"

Spazio sul Daily Star alla polemica tra Pep Guardiola e il tecnico del Porto, con quest'ultimo che ha accusato il collega di "mancanza di classe". Intanto il Tottenham batte tre a zero il LASK e volta in testa al raggruppamento di Europa League.

The Times

"Ti stai avvicinando, Gareth"

Buona la prima in Europa League per il Tottenham, che batte il LASK a Londra. Primi minuti europei anche per Gareth Bale, che sta migliorando la sua condizione. Poco più di un'ora in campo per il gallese, che è stato poi sostituito da Son.

Mirror

"Pep è estremamente sgradevole"

Anche qui il tema principale è lo scontro tra Guardiola e il tecnico del Porto. Dente avvelenato per Conceicao, che ha accusato lo spagnolo di aver usato "parolacce", oltre che di mancanza di maniere.

The Guardian

"Tanti sorrisi per la vittoria all'esordio del Tottenham in Europa League"

Serata perfetta per la squadra di José Mourinho, che batte piuttosto agevolmente il LASK grazie alle reti messe a segno da Lucas Moura e Son, oltre all'autorete di Andrade. In campo per un'ora anche Gareth Bale.