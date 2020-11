Le aperture inglesi - Scintille tra Guardiola e Mourinho: "Quindi sei un dottore, José?"

Le aperture inglesi di oggi, sabato 21 novembre 2020.

Mirror

"In the doc"

Il quotidiano si occupa dei sospetti di Mourinho: il portoghese crede che l'esterno del City possa scendere in campo oggi contro il Tottenham, nonostante fosse assente nell'ultimo impegno della sua Nazionale per un lieve infortunio. Pronta la risposta per le rime di Guardiola: "Quindi sei un dottore, José?".

Daily Express

"Ster Wars"

Anche qui il tema dominante sono le scintille tra i tecnici di Tottenham e City. Frecciatine tra Pep e José sull'esclusione dall'Inghilterra di Raheem Sterling.

Daily Star

"José sters it up"

Mourinho attacca Guardiola e Sterling, l'allenatore del City reagisce. Si fa rovente il pre-partita di Tottenham-City, in campo questa sera alle 18:30.