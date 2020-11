Le aperture inglesi - Solskjaer: "La società è con me". Mourinho in apprensione per Bale

Le aperture inglesi di oggi, sabato 7 novembre 2020.

Mirror

"You won't trump me"

Il riferimento è alle parole di Ole Gunnar Solskjaer, che difende il suo lavoro allo United. Il tecnico assicura che il suo "regno a Manchester non cadrà come un castello di carte".

Daily Express

"Gunn fight"

Anche qui c'è spazio per le parole di Solskjaer, che si professa tranquillo: "Sono forte mentalmente e la società sta con me". Mourinho intanto incalza: "Il Galles si prenderà cura di Bale? L'allenatore lavora per l'Arsenal".

The Guardian

"City's banker"

In vista della supersfida di domani contro il Liverpool, Guardiola punta tutto su Sterling, suo uomo di fiducia ed elemento imprescindibile nel Manchester City.