Le aperture inglesi - Son regala i tre punti al Tottenham. Polemica per i prezzi del Pay-per-View

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, martedì 27 ottobre:

Metro Sport

"Son brilla ancora una volta"

Monday match per il Tottenham di Josè Mourinho, sul campo del Burnley, risolto nel finale dal più in forma degli Spurs: Heung-Min Son. Ancora una volta è il coreano a regalare i tre punti a mister Mourinho, ora a sole due lunghezze dal primato in classifica.



"Ci mancherà Aguero ancora per un mese"

Parole di Pep Guardiola, che vede ancora lontano il rientro del suo attaccante. Il Kun ne avrà ancora per un mese prima di poter rientrare in rosa a pieno regime, quindi potremmo rivederlo solo ai primi di dicembre.

The Daily Telagraph

"Taglio dei costi dei match o la furia crescerà"

14.95£ è il costo di un match in Pay-per-View in questo momento in Inghilterra. E la furia, sia dei tifosi che dei club, sta iniziando a crescere e a farsi sentire sui broadcaster. Il primo ad esporsi in prima persona è stato il presidente del Newcastle che ha definito "inaccettabili i prezzi in questo momento di crisi". La richiesta è di un taglio di 5 sterline, per portare la cifra sotto le 10 sterline a match.

The Times

"Maggiore differenziazione etnica nelle assunzioni in Premier"

Un terzo dei giocatori di Premier League sono di colore, ma quanti sono gli allenatori di colore? I club di Premier e di Championship sono pronti a siglare un contratto per una maggiore differenziazione etnica nei ruoli chiave, con dati che dovranno essere comunicati e aderire al cosiddetto BAME (black, asian and mixed heritage). Una svolta storica per il calcio inglese.

Mirror Sport

"Son brucia"

Gioco di parole sul Mirror che riprende la rete di Heung-Min Son, con la quale il coreano ha regalato i tre punti al Tottenham contro il Burnley. Una vittoria sofferta ma importantissima per gli uomini di Josè Mourinho.

"Pay-poor-View"

Monta la polemica sui costi delle partite in Pay-per-View in Premier League. E per contrastare il crollo delle vendite viene richiesto un importante taglio al costo di 15 sterline che i tifosi devono pagare per ogni match.