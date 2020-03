Le aperture inglesi - Tagli agli stipendi dei calciatori. Manchester United, follie per Sancho

Un sacrificio per non gravare sui bilanci dei club che subiranno pesanti ripercussioni a causa della pandemia che ha bloccato tutto. Il calcio inglese chiede tagli agli stipendi dei giocatori e questo argomento trova grande spazio sulle prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. Poi le attenzioni si spostano su Wimbledon: lo storico torneo di tennis è sempre più in bilico e si starebbe pensando addirittura alla cancellazione. Oggi è il giorno della decisione. Infine, il mercato, con il Manchester United pronto a fare follie per Sancho: pronti 120 milioni di sterline per l'esterno del Borussia Dortmund.