Le aperture inglesi - Terremoto Pogba allo United. Inghilterra: Polonia sulla strada del mondiale

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, martedì 8 dicembre:

Mirror

"Pogba sta lasciando lo United"

Alla vigilia della sfida di Champions League decisiva per il passaggio del turno, con tre squadre appaiate a quota 9, una bomba di mercato si abbatte sullo United, con Paul Pogba che vuole lasciare Manchester già a gennaio, come detto dal suo agente Mino Raiola. "E' infelice e cerca una nuova squadra, ed il meglio per tutti sarebbe un trasferimento già a gennaio", le parole dell'agente.

Daily Express

"Il tempo di Pogba allo United è finito"

Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester già a gennaio, come chiesto a gran voce dal suo agente Mino Raiola. Dopo le dichiarazioni dell'agente del francese, la stoira di Pogba allo United potrebbe essere veramente giunta al capolinea.

The Times

"Kane contro Lewandowski"

Sulla strada per Qatar2022 l'Inghilterra troverà la Polonia, in una sfida che metterà di fronte Harry Kane e Robert Lewandowski. Non un gran sorteggio per gli inglesi, che dovranno vedersela con una nazionale che potrebbe dare filo da torcere.

Metro Sport

"Pogba, è finita"

Il quotidiano riprende le parole di Mino Raiola che definisce il centrocampista francese "infelice" a Manchester. Ora è tutto pronto per una sua cessione nel prossimo mercato di gennaio.