Le aperture inglesi - Tornano le cinque sostituzioni. Inghilterra costretta a giocare in Albania?

Le aperture inglesi di oggi, martedì 10 novembre:

Independent

"Le cinque sostituzioni potrebbero tornare"

Tante le polemiche sollevatesi negli ultimi giorni a proposito dei tanti match ravvicinati a cui sono sottoposti i calciatori di Premier League, che hanno portato a numerosi infortuni e al polverone alzato dal tecnico dello United Solskjaer, seguito a ruota da Klopp e Guardiola. La risposta della FA è che potrebbero tornare a breve le cinque sostituzioni, che darebbero modo di far rifiatare maggiormente alcuni giocatori.

Daily Express

"L'Albania potrebbe ospitare l'Inghilterra"

L'Inghilterra dovrebbe disputare il match di Nations League a Wembley contro l'Islanda, ma le restrizioni imposte dal Governo inglese non permettono l'arrivo della nazionale ospite. Così la selezione dei tre leoni potrebbe essere costretta a "migrare" in Albania, disposta ad ospitare gli inglesi, ma a quasi 2000 km da Wembley.

Times

"La Germania disposta ad ospitare gli inglesi"

Secondo il quotidiano anche la Germania si sarebbe offerta per ospitare i match della nazionale inglese. Da valutare l'opzione migliore e che permetta ai calciatori il rientro in UK, secondo le ultime restrizioni.

The Daily Telegraph

"Il vaccino speranza per il ritorno dei tifosi"

E' di ieri la notizia relativa al vaccino della casa farmaceutica Pfizer, che potrebbe a breve essere pronto alla distribuzione. Ed il quotidiano si sofferma su come la scoperta di un vaccino possa poi dare modo ai tifosi di tornare a vivere gli stadi, con la Premier League che sta pensando ad un "passaporto medico", per garantire la buona salute di chi accede allo stadio.