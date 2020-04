Le aperture inglesi - Un top club di Premier League perde £9M ogni settimana

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 20 aprile 2020:

Daily Express

"I top club perdono £9M alla settimana"

L'apertura del quotidiano è dedicata alla situazione che sta vivendo il calcio inglese: cifre disastrose rivelano i costi durante questo periodo anche nell'élite.

Mirror

"Gigante piangente"

Il giornale questa mattina in edicola presenta in apertura l'attuale situazione in cui versa la Premier League, ma non solo. Nessuno - si legge - è al sicuro nel crollo finanziario dovuto al Covid-19. Un club di élite della Premier League perde £9M a settimana e ora hanno bisogno di contrarre prestiti per £100M per rimanere a galla.

Metro

"In it together"

Anche in questo caso l'apertura del quotidiano si concentra sul momento attuale per il calcio inglese. Il Watford concorda un taglio del 30%, il Chelsea è in procinto di abbassare i salari. Inoltre i giocatori pagano la prima donazione al NHS dopo un impegno di £4M.

Star

"Il calo di £9M"

Questo - si legge nell'apertura del quotidiano - è quello che sta costando la crisi dovuta al Coronavirus ad un top club di Premier League ogni settimana. Si tratta dunque di perdite importanti nel lungo periodo.