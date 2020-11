Le aperture inglesi - United, l'ombra di Pochettino su Solskjaer. Kane fa 200 con gli Spurs

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 6 novembre 2020.

Daily Star

"Poch and wait"

Il quotidiano lancia l'ipotesi Pochettino per la panchina del Manchester United: l'ex tecnico del Tottenham sarebbe pronto a salire in sella ai Red Devils nel caso in cui la squadra di Solskjaer non dovesse ottenere un risultato positivo contro l'Everton.

Mirror

"Il tempo sta finendo"

Anche qui il protagonista della notizia è Solskjaer: il tecnico del Manchester non può permettersi di perdere contro l'Everton. Su di lui incombe l'ombra di Pochettino, e la dirigenza dello United sta finendo la pazienza.

The Guardian

"Kane segna il suo duecentesimo gol e il Tottenham aumenta i giri"

L'inglese mette la firma sul tre a uno in casa del Ludogorets e raggiunge un traguardo molto importante. Terza vittoria in quattro gare per il Tottenham di José Mourinho.