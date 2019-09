© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Polemiche a non finire in Inghilterra da quando è stato introdotto il VAR. Tanti episodi contestati e in generale la tecnologia sembra non essere stata molto d'aiuto nelle prime giornate. A gettare ancor più benzina sul fuoco ci ha pensato Mike Riley (capo degli arbitri), che ha ammesso ben 4 errori fino a questo momento e ha parlato della necessità di cambiare qualcosa. Poi ci sono le questioni in sospeso, con Pochettino che non le manda a dire e bacchetta, anzi schiaffeggia duramente Kieran Trippier, il terzino passato all'Atletico Madrid in estate: "Dovrebbe essere più riconoscente nei nostri confronti". Spazio anche per Vincent Kompany, che prevede un duello tra Manchester City e Liverpool per il dominio in patria nel presente e nel futuro.