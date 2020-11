Le aperture inglesi - Vittorie per Arsenal e Tottenahm: torna a segnare Bale

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 2 novembre:

The Guardian

"United battuto da una rete di Aubameyang"

E' un Manchester United stanco ed in difficoltà quello visto ieri sera contro l'Arsenal e battuto dai gunners con una rete di Aubameyang nella ripresa. I Red Devils restano così in quindicesima posizione, con soli sette punti raccolti in sei gare, mentre i gunners volano a quota 12, appena fuori dalla zona Europa. Due big che hanno iniziato con notevoli difficoltà questa Premier League.

"Bale torna alla rete con il Tottenham"

E' tornato a segnare per gli Spurs Gareth Bale, dopo il suo ritorno a casa dal Real Madrid. Il gallese ha regalato i tre punti a mister Mourinho contro il Brighton, con una rete dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo.

The Times

"Giorni felici nel nord di Londra"

Sono arrivate due vittorie per Tottenham e Arsenal ieri pomeriggio, contro Brighton e Manchester United. Per gli spurs una vittoria sofferta, con rete di Gareth Bale dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, mentre per i gunners è arrivata la fine della serie senza vittorie contro uno dei top-six.