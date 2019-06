Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi domenica 30 giugno 2019:

STAR SPORT

Sul tabloid inglese c'è spazio per il mercato del Manchester United che ieri ha ufficializzato l'arrivo di Wan-Bissaka dal Crystal Palace e ora punta Sean Longstaff del Newcastle: "Wan Down...One to go", titola il quotidiano che poi scrive anche: "Sean Hope", ovvero Sean ci spera.

SUNDAY EXPRESS

Oltre al tennis, spazio laterale per il mercato. Sul Sunday Express infatti si parla di Lukaku, grande obiettivo dell'Inter: "Lukaku è in cima alla lista degli acquisti di Conte".