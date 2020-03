Le aperture portoghesi - CR7 in dubbio per l'Europeo 2021? Coronavirus, 2 settimane decisive

In Portogallo è sempre alta l'attenzione sul tema Coronavirus. Il dottor Eduardo Filipe, su O Jogo, spiega che le prossime due settimane saranno decisive, mentre Jorge Costa, allenatore per due anni del Mumbai City, afferma che in India il numero dei contagi potrebbe assumere "proporzioni inimmaginabili". Su A Bola, invece, riflessioni sulla Nazionale lusitana dopo lo spostamento dell'Europeo al 2021. Molti giocatori fondamentali nella galoppata vincente del 2016, come Cristiano Ronaldo, Pepe e Joao Moutinho, avranno un anno in più e potrebbero saltare la manifestazione.