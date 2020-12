Le aperture portoghesi - Il Benfica non fa la sua parte: 2-2 contro lo Standard Liegi

vedi letture

Le aperture portoghesi di oggi, venerdì 11 dicembre 2020.

A Bola

"Minimos europeus"

Due a due del Benfica con lo Standard Liegi: "Non valeva niente - si legge in apertura - ma le Aquile non sono riuscite a fare la loro parte". Fragilità in difesa e diverse occasioni fallite nel match di ieri. Ma Jorge Jesus non sembra farne un dramma: "Non ho paura di nessuna squadra".

Record

"Fermi al palo"

Solo pareggio nell'ultimo turno della fase a gironi per il Benfica. Pizzi fallisce il terzo gol in pieno recupero, un legno colpito dal giovane Darwin. Il commento a caldo di Jesus: "Sono soddisfatto di chi ha giocato".