Le aperture portoghesi - Joao Mario al Benfica: ieri i dirigenti a Milano per chiudere

Le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 7 luglio 2021.

A Bola

"Passo in avanti per Joao Mario". La trattativa tra Inter e Benfica prosegue: ieri l'agente del calciatore e dei rappresentanti del club lusitano erano a Milano. Le parti sono vicinissime all'accordo che porterà il centrocampista al Benfica a titolo definitivo.

Record

"Manca solo il no dello Sporting". Il quotidiano tira in ballo la clausola della quale stanno discutendo i club per cui lo Sporting potrebbe negare il passaggio di Joao Mario a un'altra squadra portoghese. Intanto l'accordo tra Inter e Benfica è a un passo: ieri Rui Costa e Rui Pedro Braiz erano a Milano per chiudere.