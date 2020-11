Le aperture portoghesi - Portogallo CR a 7: Cristiano scrive nuovi record

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 12 novembre 2020, si parla dei movimenti principalmente della vittoria del Portogallo in casa contro Andorra. Successo per 7-0 della nazionale di Santos. Un successo che ha visto Cristiano Ronaldo andare ancora una volta in gol e raggiungere quota 746 reti in carriera, un record che gli ha permesso di eguagliare Puskas.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Venha a França"

Record: "CR a 7"