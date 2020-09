Le aperture spagnole - 20.687 firme contro Bartomeu: ora è sull'orlo del voto di sfiducia

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 18 settembre 2020:

Marca

"Nuove sfide"

Apertura del quotidiano dedicata al Real Madrid con un'immagine che ritrae i capitani e le giocatrici più rappresentative insieme per una stagione che preannuncia di essere davvero speciale per tanti motivi.

As

"Il fuoco continua"

Prima pagina tutta per il Barcellona quest'oggi con la notizia che l'opposizione ha raccolto 20.687 firme e lascia Bartomeu sull'orlo del voto di sfiducia. Setien intanto rivendica 4 milioni e annuncia che porterà i blaugrana in tribunale. Suarez supera l'esame per essere italiano, ma la sua partenza rimane bloccata.

Sport

"Connesso ed eterno"

Il quotidiano questa mattina dedica la sua apertura al Barcellona ed in particolare a Lionel Messi spiegando come l'argentino non abbia mai avuto più voglia che le competizioni ufficiali potessero iniziare per lottare ancora per tutti quanti i titoli. Sono passi 20 anni dal suo arrivo in città.

Mundo Deportivo

"20.687"

Altra apertura e anche questa dedicata al Barcellona. I promotori del voto di sfiducia contro Bartomeu superano le garanzie necessarie, ma vanno convalidati. Se le firme approvate saranno più di 16.520, i soci decideranno votando se il Consiglio proseguirà o meno.