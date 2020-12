Le aperture spagnole - Atletico Madrid, Milik è il sostituto ideale sul mercato di Diego Costa

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 29 dicembre 2020:

Marca

"Milik possibile ricambio"

Ampio spazio in prima pagina del quotidiano all'Atletico Madrid e a Diego Costa che ha deciso di lasciare gli spagnoli. Il club cerca un attaccante e Milik del Napoli è il migliore per sostituire l'ex Chelsea che nel frattempo non si allena con la squadra di Simeone in attesa di decidere la sua partenza.

As

"Isco sceglie il Siviglia"

C'è spazio solo nel taglio basso per il calcio e il Real Madrid con la situazione di Isco a tenere banco. Il calciatore dei Blancos ha deciso dove andrà a giugno ovvero al Siviglia sapendo che Zidane non lo lascerà partire nel mercato di gennaio.

Sport

"Tirate il carro"

Il Barcellona stasera sarà impegnato contro l'Eibar, ma dovrà fare a meno di Messi. Coutinho e Griezmann devono prendere le redini e guidare i blaugrana alla vittoria. Da 12 anni consecutivi i catalani vincono l'ultima partita dell'anno e sperano oggi di continuare la serie.

Mundo Deportivo

"Senza Messi con Dembelé"

Il quotidiano in edicola questa mattina analizza la situazione del Barcellona solo nel taglio alto della prima pagina. I blaugrana sfideranno l'Eibar privi di Messi, ma recuperano Dembelé. Nel frattempo Koeman chiede a Coutinho e Griezmann di essere più decisivi durante le partite.