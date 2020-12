Le aperture spagnole - Barça a punteggio pieno. Real, per Zidane decisivo il Borussia

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 3 dicembre 2020:

Marca

"La finale di Zidane"

Il quotidiano si concentra in apertura ancora una volta sul Real Madrid e la situazione in Champions League. Il mancato superamento della fase a gironi potrebbe portare al suo esonero. Il club riconosce la sua grandezza, ma lo giudica per il momento. Il tecnico è a conoscenza della sua situazione.

As

"Conto alla rovescia"

Sempre il Real Madrid a fare da protagonista nell'apertura della prima pagina del giornale. La partita contro il Borussia deciderà il futuro di Zidane. Il club garantisce la continuità del tecnico e confida in una reazione gli infortuni avranno dato tregua alla squadra. Pochettino e Raul sono le alternative.

Sport

"Festival di Champions"

Ampio spazio viene invece dedicato dal quotidiano alla vittoria del Barcellona per 3-0 ai danni del Ferencvaros. I blaugrana ottengono la loro quinta vittoria consecutiva nella competizione con un brillante tridente di marcatori formato da Griezmann, Braithwaite e Dembele.

Mundo Deportivo

"Punteggio pieno a 15"

Il 3-0 del Barcellona ai danni del Ferencvaros è l'argomento di giornata. I blaugrana, con un unidici pieno di rotazioni, vincono facilmente a Budapest e sono l'unica squadra con cinque vittorie in altrettante partite. Griezmann di tacco, Braithwaite e Dembele i marcatori. Il Barcellona sarà primo se la Juventus non vincerà in goleada al Camp Nou.