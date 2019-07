Le aperture spagnole - Barça-Neymar, il PSG su Dybala. C'è anche Alaba

Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi domenica 21 luglio 2019:

AS:

"Buon inizio e brutto finale", titola il quotidiano di Madrid che mette in prima pagina la foto di Hazard nell'amichevole contro il Bayern Monaco persa 3-1 dal Real: "Il Madrid non punge all'inizio e ai giovane poi è pesato il secondo tempo. Grande gol di Rodrigo, Bale non si è visto".

MARCA

Sulla stessa falsariga anche Marca che dà spazio alla sconfitta dei blancos: "Triste debutto", titola il quotidiano che spiega: "Buono il primo tempo dei blancos con Hazard in campo. Bayern superiore dopo i cambi dell'intervallo. Zidane lascia Bale in panchina".

MUNDO DEPORTIVO

Spazio al mercato invece sul quotidiano catalano e in particolare a quello del Barcellona: "Le chiavi per Alaba", il titolo. "Il Barça sa che è in vendita: il Bayern lo ha già offerto come moneta di scambio e lui vuole andare via. Può giocare in quattro ruoli, il suo contratto scade nel 2021 e non ha intenzione di rinnovare".

SPORT

"La settimana della verità", titola invece il quotidiano catalano che parla di Neymar: "Barcellona, Neymar e PSG si incontreranno nei prossimi giorni per concretizzare il passaggio del brasiliano. Il club francese, che negozia con Dybala come sostituto, comincia ad avere fretta per chiudere le operazioni".