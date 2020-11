Le aperture spagnole - Barça, rivoluzione e ottavi. Il Real con orgoglio contro l'Inter

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 25 novembre 2020:

Marca

"Tira fuori il tuo orgoglio!"

Prima pagina tutta dedicata al Real Madrid per il quotidiano che stasera si troverà di fronte l'Inter in un duello chiave a San Siro, stadio maledetto per i Blancos. Gli uomini di Zidane devono segnare contro i nerazzurri per evitare di uscire sconfitti dal campo. Mariano Diaz si prepara ad essere titolare. Modric: "È una finale, spero che saremo all'altezza del compito".

As

"San Siro rivendica Hazard"

Il quotidiano dedica spazio nell'apertura della prima pagina al Real Madrid che ha bisogno del belga, che non segna in Champions League da tre anni, per la 'finale' contro l'Inter. Torna Casemiro. Zidane in conferenza: "Non sono un fatalista".

Sport

"Il 'piano B' è eccitante"

Ampio spazio in apertura al Barcellona che batte in trasferta la Dinamo Kiev per 4-0 e si qualifica agli ottavi di finale con sette sostituti e tre esordienti in campo dall'inizio. Grande affermazione dei blaugrana in Ucraina e en plein di trionfi in Champions League: 4 su 4.

Mundo Deportivo

"Rivoluzione e ottavi"

Sempre il Barcellona a dominare la prima pagina del quotidiano dopo il 4-0 in trasferta rifilato alla Dinamo Kiev. Koeman ha schierato un undici sperimentale, pieno di giovani e giocatori secondari, ma è riuscito ad uscire dall'Ucraina con una vittoria che sigilla il passaggio del turno. Gran secondo tempo con i gol di Dest, Braithwaite (2) e Griezmann. Buon esordio per Mingueza e minuti per Riqui, Matheus e Konrad.