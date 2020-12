Le aperture spagnole - "Calendario abbordabile: il Barça non può più fallire"

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi principali, la voglia concentrazione del Barcellona che, con un calendario più tranquillo, dovrà trovare più vittorie possibili e gli impegni di Real e Atletico, rispettivamente contro Granada e Real Sociedad.

Marca

"Premio Marca 19-20: re di un anno speciale".

Storico: settima volta che Messi ha vinto. Terza distinzione per Courtuois. Julen e Zizou annotano sul loro palmares. Gerard Moreno, capocannoniere nazionale.

Mundo Deportivo

"Niente più regali."

Il Barcellona, ​​senza margini di errore, è costretto a vincere per non mollare più terreno in classifica. Ha aggiunto solo uno degli ultimi dodici punti fuori casa: è il peggior ospite.

Sport

"Sprint natalizio".

Lo spogliatoio del Barcellona si concentra per tentare di vincere le prossime partite e ricandidarsi a combattere per il titolo della Liga. La squadra è consciente che sta arrivando un calendario più abbordabile e che non si può più fallire lontano da casa.

AS

"Impulso senza tregua."

La Liga vive la sua quindicesima giornata con Madrid e Atletico a pari merito. Quelli di Simeone visitano il Real oggi, quelli di Zidane riceveranno il Granada domani.