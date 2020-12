Le aperture spagnole - Cristiano spinge il Barça nell'abisso: per i blaugrana è un calvario

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 9 dicembre 2020:

Marca

"Cristiano spinge il Barça nell'abisso"

Apertura dedicata alla clamorosa debacle interna del Barcellona sconfitto per 3-0 dalla Juventus. Un'ecatombe che obbliga i blaugrana a rinunciare al primo posto nel girone e ad attraversare una noce di cocco: City, Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool i possibili avversari. I catalani non perdevano in casa in Champions League dal 2013.

As

"Stop al razzismo"

Il quotidiano dedica uno spazio in prima pagina a quanto successo nella sfida tra PSG e Basaksehir dove i turchi si sono ritirati dalla sfida perché il quarto uomo ha chiamato il loro secondo allenatore, Webó, "negro". La UEFA ha deciso che la partita si riprenda oggi.

Sport

"Calvario"

Spazio ovviamente alla sconfitta del Barcellona per 3-0 in casa contro la Juventus nell'apertura del quotidiano. Blaugrana condannati al secondo posto nel girone e lasciati in una posizione molto difficile prima del sorteggio per gli ottavi di Champions League. L'immagine che trasmette la squadra sta diventando molto preoccupante e il sistema di Koeman non funziona. La difesa è tornata a fare acqua e solo l'orgoglio di Messi si è salvato.

Mundo Deportivo

"Un'altra delusione"

Barcellona sconfitta in casa 3-0 dalla Juventus ed il quotidiano nell'apertura della prima pagina affronta l'argomento. I blaugrana ripetono gli errori difensivi del campionato e cadono nettamente sconfitti davanti a una Juventus che strappa il primo posto del girone. Due gol su rigore di Cristiano e uno di McKennie mettono fine alla serie di oltre 7 anni e 38 partite senza perdere in casa in Champions League dei catalani.