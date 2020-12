Le aperture spagnole - Due colpi di testa di Benzema mandano il Real come primo agli ottavi

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 10 dicembre 2020:

Marca

"Primi!"

Ampio spazio ovviamente alla vittoria del Real Madrid per 2-0 contro il Borussia M'Gladbach. Grande partita degli uomini di Zidane che approdano come primi del girone agli ottavi di finale. Decide una doppietta di Karim Benzema. Avanti i tedeschi, Inter eliminata.

As

"Agli ottavi di testa"

Ancora Real Madrid in prima pagina dopo la vittoria per 2-0 contro il Borussia M'Gladbach. I Blancos fanno la partita dell'anno e si qualificano per primi evitando un percorso diabolico. Decisivi due colpi di testa di Benzema. Grande esibizione di Modric e Lucas Vazquez.

Sport

"Tocca a Koeman"

Questa volta è il Barcellona l'argomento principale della prima pagina. La squadra non si sente a proprio agio a giocare con due soli perni come centrocampisti e spera che il tecnico cambi il sistema per superare la crisi. I calciatori sono sconcertata da così tante rotazioni e credono che ci sia spazio per ricostruire e vincere titoli quest'anno.

Mundo Deportivo

"Molto difficile"

Il quotidiano si concentra sugli ottavi di finale per le squadre spagnole, in particolare il Barcellona che sarà atteso da un rivale di lusso: Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund o Paris Saint-Germain. Il sorteggio sarà difficile anche per l'Atletico Madrid e il Siviglia, secondi nel girone. Più accessibile ed alla portata per il Real Madrid.