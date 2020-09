Le aperture spagnole - Faccia a faccia Jorge Messi-Bartomeu. Barça, Lautaro più vicino

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 2 settembre 2020:

Marca

"Jose Castro: 'Perché non sognare la Liga?"

Apertura dedicata al Siviglia da parte del quotidiano con le parole del presidente che si pone ambiziosi traguardi: "Questa squadra è tra le migliori della storia per quello che ha compiuto. Lopetegui sembra che sia nato qui per la sua esperienza e la sua leadership".

As

"Uscite"

Altra apertura, ma il tema portante è il Real Madrid che accelera l'addio di alcuni dei suoi giocatori. Ceballos e Brahim Diaz sono stati ceduti in prestito ad Arsenal e Milan. L'addio di James Rodriguez è imminente. Reguilon e Mariano possono essere i prossimi. Il caso Bale è il più complicato.

Sport

"Lautaro più vicino"

Sempre il Barcellona a dominare le prime pagine spagnole. I blaugrana attendono una risposta dall'Inter la prossima settimana per avanzare definitivamente nella firma del numero 10 nerazzurro. La rescissione del contratto di Arturo Vidal voluta dai nerazzurri, può aiutare a sbrogliare la trattativa finale.

Mundo Deportivo

"Faccia a faccia"

Questa volta è il caso Messi a tenere banco in apertura. Jorge Messi arriva a Barcellona e ha in programma di incontrare Bartomeu. Il padre del 10 chiederà un'uscita gratuita dal club o un accordo per un amichevole arrivederci. Il Barça gli dirà che ha un contratto e che non negozia, e offrirà di rinnovare fino al Mondiale.