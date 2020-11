Le aperture spagnole - Griezmann: "Messi è dalla mia parte". Inter-Real è anche Lukaku-Diaz

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 24 novembre 2020:

Marca

"Griezmann: 'Messi è a morte con me'"

Spazio dedicato al Barcellona sul quotidiano con l'intervista al talento francese, tanto criticato in Spagna: "In un anno e mezzo ho avuto tre allenatori e una pandemia. Così è difficile, ho bisogno di tempo. Siccome non parlo, sono un bersaglio facile finché i candidati non parlano di me".

As

"Incidente ferroviario"

Domani sera ci sarà Inter-Real Madrid a San Siro e l'apertura è tutta per il big match di Champions League che sarà anche la sfida tra due attaccanti potenti ed efficaci come Lukaku e Mariano Diaz. Il belga segna un gol a partita, il madridista uno ogni 130 minuti. Casemiro viaggia verso Milano dopo aver superato il test per il Covid-19, Benzema è ancora fuori per infortunio.

Sport

"Incendio di Champions"

Ancora una volta Griezmann in apertura di prima pagina che rompe il silenzio nel programma 'Universo Valdano' e si sfoga: "A volto mi criticano. Quando perdo sono un bersaglio facile. Ho bisogno dell'aiuto di tutti: dai tifosi ai compagni di cui ce l'ho già. Ho avuto tre allenatori in un anno e mezzo. Quindi è difficile adattarsi. Messi è stato fregato quando mi rifiutai di venire la prima volta perché aveva parlato pubblicamente di me ed era molto arrabbiato".

Mundo Deportivo

"Agli ottavi senza Messi e De Jong"

Il Barcellona sfida questa sera la Dinamo Kiev in trasferta e il quotidiano dedica spazio ai blaugrana. Koeman lascia Messi e De Jong fuori per farli riposare il giorno in cui basta una vittoria per la qualificazione. Oscar Mingueza, difensore centrale del Barça B, titolare insieme a Lenglet: a Umtiti mancano ancora 2 settimane per rientrare.