Le aperture spagnole - Hazard, 0' con il Belgio: Real furioso. Barça indeciso: Fati o Depay?

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 10 settembre 2020:

Marca

"Sotto controllo"

Apertura dedicata ad Eden Hazard, attaccante del Real Madrid. Il belga si è unito direttamente alla sua squadra e in Nazionale non ha giocato neanche un minuto. Ritarda la sua preparazione di dieci giorni agli ordini di Zidane. Preoccupazione nel club. Roberto Martinez, ct del Belgio: "Non si prepara a giocare 90 minuti, ha bisogno di lavoro"."

As

"Che succede con Hazard?"

Altra apertura dedicata al talento del Real Madrid, Eden Hazard. L'ex Chelsea sconvolto a Madrid per non essere rientrato prima della gara con il Belgio, con il quale non ha giocato un minuto per velocizzare la sua preparazione, come ha fatto Courtois. Roberto Martinez, ct della Nazionale: "Hazard non è ancora al 100%. Non correremo rischi con lui".

Sport

"Dembele, ora o mai più"

Stavolta al centro dell'attenzione in prima pagina c'è Ousmane Dembele, talento del Barcellona. L'esterno francese tornerà in campo sabato in amichevole contro il Nastic dopo nove mesi di assenza per infortunio. Inizia la sua quarta stagione in blaugrana con l'obiettivo di fargli dimenticare le tre precedenti, segnate dai suoi problemi fisici.

Mundo Deportivo

"Dilemma Ansu"

Sempre il Barcellona nell'apertura del quotidiano, stavolta con Ansu Fati a tenere banco. All'interno del club infatti si discute se dare gettoni alla giovane star o scommettere su Depay. Fati ha già dimostrato di poter giocare da 9 e il contesto economico del club gli impedisce di far firmare un top player.