Le aperture spagnole: AS e Marca celebrano il colpo Hazard

"Por fin Hazard". E' il titolo a tutta pagina di Marca oggi in edicola. Il belga si trasferisce al Real Madrid per 100 milioni di euro, firma per cinque anni. Prenderà la numero 7, è un acquisto Galactico per il Madrid cinque anni dopo. L'altro giornale sportivo della capitale, AS, dedica ai Blancos il taglio alto. "Real Hazard: il colpo più costoso firma per cinque anni per guidare il piano di rinnovamento".