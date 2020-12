Le aperture spagnole - Il Barça torna in lizza per il titolo. Real, Modric e Kroos guidano la rinascita

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 17 dicembre 2020:

Marca

"Quando loro funzionano"

La prima pagina del quotidiano è dedicata al Real Madrid, ma in particolare a Modric e Kroos. I due dirigono la reazione dei Blancos dalla sala macchine. Il croato e il tedesco superano il 90% nell'efficacia del passaggio. Insieme hanno generato 67 occasioni da gol.

As

"Magnifico"

Altro giocatore del Real Madrid ricoperto di elogi e questa volta è il turno di Karim Benzema. Il francese è stato più importante nella seconda era Zidane (29% dei gol del Real Madrid) di Cristiano nella prima (28%). Gli utenti di Internet di France Football lo hanno scelto come miglior attaccante dell'anno.

Sport

"Hay Liga!"

Spazio al Barcellona nell'apertura del quotidiano in prima pagina con la vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad. I blaugrana risorgono e abbattono il leader con i gol di Jordi Alba e De Jong, rientrando in corsa per il campionato. Partita giocata molto bene dalla squadra di Koeman durante la prima ora, ma la mancanza di precisione nel tiro ha portato il Barça a soffrire fino in fondo.

Mundo Deportivo

"Il Barça si aggancia"

Inevitabile spazio per i blaugrana che battono 2-1 la Real Sociedad e tornano in lizza per la vittoria della Liga. La squadra di Koeman si è presentata agli avversari giocando il miglior calcio della stagione ed adesso è quinta a sei punti dalla capolista. Jordi Alba e De Jong siglano un successo fondamentale condito anche da un po' di sofferenza inevitabile.