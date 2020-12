Le aperture spagnole - Il Barça vince grazie al solito Messi. Benzema è un attaccante totale

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 14 dicembre 2020:

Marca

"Campo minato"

Apertura della prima pagina dedicata al sorteggio di Champions League. Barça, Atletico e Siviglia attesi a degli ottavi di finale difficili. Accessibile rivale per il Real Madrid grazie al suo primo posto. PSG, City, Liverpool e Dortmund, possibilità comuni per le tre spagnole giunte seconde. Bayern, Juve e Chelsea sono le altre opzioni per chi non le ha già incontrate. Lazio, Atalanta, Lipsia o Porto per i Biancos. Fine settimana perfetto in chiave madridista: il Castilla vince il miniderby e il femminile domina.

As

"Benzama l'attaccante totale"

Elogio al francese nell'apertura della prima pagina del quotidiano. Sabato compirà 33 anni, ma è stato il migliore nella vittoria contro l'Atletico Madrid. È lo straniero con più partite nella storia del Real Madrid. Zidane lo incorona: "È puro calcio, non toglierei mai uno come lui".

Sport

"Solo Messi"

Questa volta è il Barcellona a dominare la prima pagina con il solito fuoriclasse argentino che con un gol permette al Barça di restare vivo in campionato battendo il Levante 1-0. Anche il cambio di sistema non ha funzionato e la squadra si è ritrovata con cinque difensori. Koeman non abbassa la guardia: "Se miglioriamo il gioco e l'efficacia, possiamo aspirare a vincere il campionato".

Mundo Deportivo

"Lieto fine"

Spazio al Barcellona che ha battuto soffrendo il Levante con un sinistro di Messi e accorciato lo svantaggio rispetto al leader in classifica. Leo (642) è ora a un solo gol di distanza dall'eguagliare Pelé (643) come capocannoniere con lo stesso club.