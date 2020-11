Le aperture spagnole - Il minuto di silenzio del Barça per Maradona. Emozione-Messi

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola stamani. Tra i temi caldi, il mercato ma anche l'emozionante minuto di silenzio del Barcellona di Messi per Diego Armando Maradona.

Mundo Deportivo

"Silenz10".

Dopo l'emozione della veglia popolare, Diego Maradona è stato sepolto nella privacy circondato dai suoi amici più cari. Il Barcellona ha osservato un minuto in sua memoria prima di giocare e per Messi, che ha ereditato il suo "10", è stato particolarmente emozionante.

Marca

"Carvajal, un altro basso per Zizou."

Il Madrid vuole insistere sulla sua formazione solida di Milano.

AS

"Haaland, pezzo pregiato".

Il prezzo dell'attaccante cresce gol dopo gol: vale già 100 milioni. Il Dortmund avverte che continuerà lì "a lungo". Il Madrid combatterà con mezza Europa per ingaggiarlo. I tifosi preferiscono Mbappé, secondo un sondaggio AS.

Sport

"I ragazzi d'oro".

Il Barcellona è l'invidia di tutti i club in quanto ha due dei tre giocatori Under 18 più apprezzati al mondo. Ansu Fati occupa il primo posto in questa classifica con un valore di 80 milioni di euro e Pedri è terzo, con 30.