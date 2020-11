Le aperture spagnole - Il PSG prepara una maxi offerta per Sergio Ramos

Le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola quest'oggi, trattano tra le altre cose diversi temi di calciomercato. Uno dei più caldi è quello relativo all'offerta che il PSG starebbe pensando di formulare al Real Madrid per l'acquisto di Sergio Ramos, a cui verrebbero offerti 20 milioni netti per tre stagioni. Di seguito le aperture spagnole del 16 novembre 2020.

Mundo Deportivo

"Se non arriva Eric Garcia, un centrale di casa".

Il City non abbassa il prezzo per farlo venire a gennaio; l'alternativa sono Mingueza, Comas e Ramos, del B.

Marca

Luis Suarez: "Abbiamo la carica per vincere la Liga".

Sulla sua partenza dal Barcellona: "Non è stato bello, ero triste e ferito per il modo in cui sono partito".

Sport

"Riqui e Alena in rampa di lancio".

Il Barcellona è alla ricerca di offerte interessanti per i due centrocampisti nel mercato invernale. È prevista solo la formula della cessione definitiva e diversi club hanno già chiesto informazioni".

AS

"Il PSG ci proverà per Ramos".

Il club parigino gli offrirà tre anni di contratto e 20 milioni di euro netti a stagione.