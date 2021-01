Le aperture spagnole - Il Real pareggia e l'Atletico Madrid scappa grazie ad un gol di Suarez

vedi letture

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 31 dicembre 2020:

Marca

"Si scappa"

Il quotidiano celebra il successo dell'Atletico Madrid per 1-0 contro il Getafe che lo issa al comando della classifica con due punti di vantaggio sul Real Madrid, ma con due partite in meno. La squadra di Simeone ringrazia un colpo di testa di Suarez, mantiene il suo gran ritmo ed è sempre più leader.

As

"Campana di fine anno"

Non va oltre l'1-1 il Real Madrid in casa dell'Elche e pareggia per eccesso di fiducia e un calcio di rigore provocato da Carvajal. L'Atletico Madrid non bellissimo, ma efficace vince 1-0 contro il Getafe e scappa grazie ad un gol di Suarez.

Sport

"Campioni di valori"

La terza edizione degli Iberian Sport and Press Values ​​Awards celebrerà il suo gran galà, nonostante la pandemia, il 5 gennaio 2021 alle 21:00 e potrebbe essere seguita da Gol TV e Sport.es. Lionel Messi del Barcellona è il favorito a vincere il Premio Valores Internacional.

Mundo Deportivo

"Maradona personaggio dell'anno"

Questa volta la giuria del quotidiano dedica la prima pagina al Pibe de Oro, venuto a mancare in questa tragico 2020. La sua morte ha scosso tutto il mondo dello sport e per la giuria del Mundo Deportivo l'argentino è il personaggio dell'anno.