Le aperture spagnole - Il Real vede la gara con l'Inter come una finale

vedi letture

Ecco le aperture dei principali quotidiano sportivi spagnoli, questa mattina in edicola. Tra i temi più caldi, il momento no del Barcellona che, decimato, dovrà rinforzare la squadra. E anche l'attesa da parte del Real della partita con l'Inter, vista come una finale.

Mundo Deportivo

"Emergenza".

Gli infortuni di Piqué e Roberto, più gravi del previsto: il centrale potrebbe subire un intervento chirurgico e stare fuori l'intera stagione. Sergi sarà ko due mesi e il Barcellona dovrà ricostruire con urgenza la sua difesa e il suo nucleo con quelli a disposizione e la squadra B.

Marca

"Aspettando il Madrid dei miracoli".

Zidane cercherà solidità difensiva, che l'obiettivo ritorni il gol... e che appaia Hazard. Benzema rimane dubbioso. In attesa delle condizioni di Casemiro e Militao. Sergio è definitivamente escluso. La rosa vede la partita contro l'Inter come una finale.

AS

"Nessuno segna".

Messi ha offerto la sua versione peggiore contro l'Atletico: 23 palloni persi. La sua assenza si aggiunge a uno spogliatoio apatico, al vuoto istituzionale, alla mancanza di soldi per i trasferimenti e alla piaga degli infortuni. Piqué e Sergi Roberto staranno fuori per mesi.

Sport

"Obbligato a firmare".

Piqué da 3 a 6 mesi fuori, Sergi Roberto 2 mesi: il Barcellona proverà a ingaggiare Eric Garcia a gennaio per rafforzare la squadra.