Le aperture spagnole - Koeman: "Faremo acquisti se possibile". Carvajal: "Lotteremo per tutto"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 11 novembre 2020:

Marca

"Carvajal: 'Lotteremo per tutto... Non dubitate di noi"

Prima pagina dedicata al Real Madrid ed al suo terzino destro che in un'intervista sottolinea come ci sia unione di intenti tra allenatore, società e giocatori: "Rinnovare? Ora c'è da rimboccarsi le maniche".

As

"Capitano record"

Ancora spazio per i Blancos in prima pagina con Sergio Ramos in particolare. Il capitano del Real Madrid oggi giochera la sua 176esima partita con la Spagna contro l'Olanda e raggiungerà Buffon come calciatore europeo con il maggior numero di partite. Rimarrà a otto gare di distanza dal primato assoluto dell'egiziano Hassan.

Sport

"Koeman: 'Il Barça sarà sempre migliore con Messi'"

Intervista nell'apertura in prima pagina da parte del quotidiano a Ronald Koeman, allenatore del Barcellona. Molti i temi trattati dal tecnico blaugrana: "Leo mi ha dimostrato che vuole vincere, rimanere il migliore nonostante i suoi problemi con la società. Per vincere la Champions devi migliorare. Il Bayern è in vantaggio. Cambiamo le cose, scommettendo sui giovani, dando un'altra aria alla squadra. Griezmann va recuperato anche se questo dipende sempre da lui. Arrivano solo i giovani molto, molto forti dalla cantera alla prima squadra: non è qualcosa che è alla portata di tutti".

Mundo Deportivo

"Koeman se moja"

Altra intervista per Ronald Koeman con il quotidiano che permette al tecnico del Barcellona di affrontare tantissimi aspetti: "Se c'è una possibilità cercheremo di fare acquisti in inverno. Depay ha sempre giocato da 9 con me in Nazionale. Pedri è il giocatore che mi ha sorpreso di più. Se è la squadra ideale per me? Ho i miei dubbi. I veterani hanno reagito e hanno visto che dovevano cambiare le cose. L'infortunio di Ansu è un colpo da subire".