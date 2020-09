Le aperture spagnole - Koeman vuole Depay. Kroos infortunato, Valverde: "Accetto la sfida"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 29 settembre 2020:

Marca

"Accetto la sfida"

C'è il Real Madrid in apertura questa mattina nella prima pagina del quotidiano con le parole di Federico Valverde, centrocampista dei Blancos, che dopo essersi esibito a Siviglia, giocherà al posto dell'infortunato Kroos: "Corro fino a farmi scoppiare le gambe".

As

"Questa Liga promette"

Campionato spagnolo al centro del dibattito della prima pagina del quotidiano di stamane. Il buon inizio di Atletico Madrid e Siviglia puntano ad interrompere il dominio bipolare di Real Madrid e Barcellona ed il primo campionato con 4 squadre il lizza da sedici anni.

Sport

"Depay, il 9 che vuole Koeman"

Novità di mercato in casa Barcellona secondo il quotidiano che nell'apertura della prima pagina spiega come il tecnico stia insistendo per avere un attaccante che possa essergli utile come alternativa all'attaccante. Individuato il profilo del giocatore in forza al Lione.

Mundo Deportivo

"Quindi Ansu ha firmato"

Ancora il Barcellona a tenere banco nell'apertura della prima pagina del quotidiano di questa mattina. Il forte interesse per suo fratello maggiore ha portato alla sua presenza per il Siviglia. Anche il Madrid lo voleva, ma Albert Puig ha convinto la famiglia del progetto Barça.