Le aperture spagnole - "L'Inter regala un'altra possibilità a Zidane"

Le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli in ediola stamani si focalizzano sul disastroso momento del Real Madrid, sconfitto 2-0 ieri dallo Shakhtar Donetsk in Champions. L'Inter vincendo permette alla squadra di Zidane di dipendere solo da se stessa. Ecco le aperture del 2 dicembre 2020.

Mundo Deportivo

"Di male in peggio".

Un Madrid molto grigio cade in Ucraina e rischia di essere messo KO nella fase a gironi. Se la giocherà contro il Moenchengladbach, che ha fatto un favore ai blancos perdendo contro l'Inter.

Marca

"Chi ti ha visto e chi ti vede...".

Il Real naufraga contro lo Shakhtar ma la vittoria dell'Inter li fa dipendere da se stessi contro il Gladbach. Quelli di Zidane hanno fatto un buon primo tempo ma sono affondati nel secondo. Quinta sconfitta blanca in 15 partite in questa stagione.

AS

"Situazione limite".

Il Madrid crolla a Kiev dopo la pausa. L'Inter gli regala una vita in più: sarà agli ottavi se vincerà il Borussia. Zidane è molto in bilico.

Sport

"Crisi totale".

Il Real Madrid ha perso in Ucraina in un'altra partita disastrosa e potrebbe essere eliminato dalla Champions League nell'ultima giornata del girone. Il progetto Zidane mostra segni di esaurimento e al Bernabeu si sta già valutando la sua sostituzione, mentre il tecnico non intende dimettersi.