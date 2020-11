Le aperture spagnole - La nazionale di L. Enrique va alle Final Four con l'Italia

vedi letture

Le prima pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnolo trattano diversi temi, questa mattina. Tra cui la vittoria della nazionale di Luis Enrique contro la Germania per 6-0, che le ha permesso l'accesso alle Final Four di Nations League con anche l'Italia.

Mundo Deportivo

"Barça kids".

Pedri e Ansu sono le punte di diamante, ma altri talenti del futuro stanno già bussando alla porta della prima squadra. In un contesto di crisi, la società è determinata a scommettere sui giovani talenti che già vestono di blaugrana.

Marca

"Alaba in agenda".

Il versatile difensore del Bayern è un'opzione per il Madrid. Il nazionale austriaco termina il contratto e non rinnoverà con i campioni d'Europa. Ha sempre voluto giocare con i Blancos. Si potrebbe trattare a gennaio e il suo arrivo non dipende dal futuro di Sergio Ramos.

AS

"La Spagna sorride".

I giovani decollano mesi dopo l'Europeo. Cinque campioni di Euro U21 (2019), nella lista di Luis Enrique. Il 6-0 fa arrossire la Germania, ma Low si salva. Francia, Italia e Belgio giocheranno la Nations League con La Roja nell'ottobre 2021.

Sport

"Invincibile".

Il Barça conta 20 partite in campionato senza perdere contro l'Atletico Madrid. Non cadono nel feudo rojiblanco dalla stagione 2009-10.