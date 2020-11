Le aperture spagnole - Maradona ha lasciato tutti: è lutto mondiale. Caos in Argentina

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 27 novembre 2020:

Marca

"Ha lasciato tutti"

E' ancora, ovviamente, Diego Armando Maradona a dominare le prime pagine dei quotidiani. I fan di River e Boca hanno dimenticato per un po' la loro rivalità. Lo stadio San Paolo di Napoli porterà il suo nome. Migliaia di fan hanno preso d'assalto la Casa Rosada dove era conservato il feretro. È stato congedato come un capo di stato. Napoli ha onorato la sua leggenda. Riposa già nel cimitero di Bellavista. Incendi, feriti e caos in una giornata frenetica.

As

"Dolore e caos"

L'Argentina congeda Maradona con una folla alla Casa Rosada che finisce in rivolta. I fan hanno cercato di prendere d'assalto la sede del governo non appena hanno saputo di non poter dire addio al crack.

Sport

"Lutto mondiale"

La morte di Diego Maradona provoca manifestazioni nelle città di tutto il mondo rievocando la sua figura. A Barcellona parlano mille persone; a Buenos Aires un milione e si è dovuto rimuovere la bara dalla Casa Rosada per paura di incidenti.

Mundo Deportivo

"Piangi per me, Argentina"

Maradona riceve un enorme addio con dolore, passione e lunghe file a Casa Rosada che finiscono in tumulto. Le foto che oltraggiano un intero Paese. I dipendenti dell'impresa di pompe funebri si sono fotografati con il cadavere.