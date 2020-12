Le aperture spagnole - Messi contro CR7: il duello più atteso ritorna come ai vecchi tempi

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 8 dicembre 2020:

Marca

"Come ai vecchi tempi"

Il tema trattato in prima pagina è la sfida tra Barcellona e Juventus con anche Messi che sfida Cristiano Ronaldo. I due rivivono la loro rivalità dopo due anni e mezzo senza duelli diretti. Koeman non ha dubbi: "Sono i migliori degli ultimi 15 anni, godiamoceli entrambi".

As

"Il duello più atteso"

Ampio spazio ancora una volta alla sfida tra Barcellona e Juventus, ma soprattutto a quella tra Messi e Cristiano Ronaldo, undici Palloni d'Oro in due. Dopo due anni e mezzo si sfidano di nuovo. Il portoghese aveva saltato il match di Torino a causa del Covid. Blaugrana e bianconeri giocano per la leadership del gruppo.

Sport

"Che l'illusione ritorni"

Titolo provocatorio del quotidiano sul Barcellona che stasera sfida la Juventus. In Champions per reagire, i blaugrana vogliono vincere per andare al secondo turno a punteggio pieno e migliorare la propria immagine dopo la clamorosa sconfitta contro il Cadice. Koeman è molto arrabbiato per gli errori della squadra e rivoluzionerà la formazione contro i bianconeri.

Mundo Deportivo

"Il duello ritorna"

Sempre Barcellona-Juventus a tener banco in prima pagina. I due super crack, Messi e Cristiano Ronaldo, del calcio mondiale si incontrano di nuovo dopo un anno e mezzo senza scontrarsi: è la 36esima volta in carriera. Anche con lo 0-2 i blaugrana passerebbero come primi nel girone.