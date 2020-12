Le aperture spagnole - "Messi lascia la porta aperta alla permanenza al Barcellona"

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi principali, un'intervista di Messi in cui l'argentino ha lasciato la porta aperta a una eventuale permanenza al Barcellona.

Marca

"Messi parla a Jordi Evole".

"Il club è messo molto male, sarà difficile tornare dove eravamo". Sul suo futuro: "Non ho niente di certo".

Mundo Deportivo

"Messi lascia la porta aperta".

"Non ho niente di chiaro fino alla fine dell'anno - le sue parole - aspetterò e a giugno si vedrà. Il Madrid? Impossibile. Atletico? No. Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti e tornare. Non ho parlato con nessun candidato. In futuro mi vedo come un direttore sportivo".

AS

Confessioni di Messi a Evole.

"Manderei di nuovo il Burofax. Bartomeu mi ha ingannato per molti anni. Non so se me ne andrò, ma se così fosse, voglio tornare a lavorare al Barcellona. Ho sempre voluto giocare negli Stati Uniti".

Sport

"Adesso sono molto felice qui".

Messi lascia la porta aperta alla permanenza al Barcellona in un'intervista a La Sexta.