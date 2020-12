Le aperture spagnole - Neymar al Barça o Messi al PSG? Real, 100 motivi per far rinnovare S. Ramos

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 4 dicembre 2020:

Marca

"100 motivi per far rinnovare Sergio Ramos"

Bellissima prima pagina del quotidiano che celebra in qualche modo il capitano del Real Madrid ricordando molti dei suoi successi e dei suoi gol con i Blancos. Tutti buoni motivi per convincere lo spagnolo a rinnovare il proprio contratto.

As

"Eroi di fronte alle avversità"

As distingue Nadal, Casillas, Sainz, Mir, Robinson, Pau Gasol, Mati Martinez, Iker Martinez, Craviotto, Raquel Carrera, il Siviglia, la Vuelta, la Movistar e il Tour Universo Mujer per i suoi sforzi e i successi nell'anno della pandemia.

Sport

"L'occhiolino di Neymar"

Apertura questa volta totalmente dedicata al Barcellona. Il fuoriclasse del PSG ha annunciato di voler giocare con Messi dopo la partita di Champions League: "Quello che voglio di più è giocare di nuovo con Leo, l'anno prossimo dobbiamo farlo". La drammatica situazione dei blaugrana rende più facile per Messi andare a Parigi che per Neymar tornare al Camp Nou con un trasferimento da 100 milioni di euro.

Mundo Deportivo

"Operazione Neymar"

Di parere opposto l'altro quotidiano che tratta di Barcellona in prima pagina. Neymar ha dichiarato di voler giocare con Messi l'anno prossimo e del fatto che i due dovrebbero sicuramente farlo. Il brasiliano condiziona la sua continuità al PSG con Al-Khelaifi costretto a far firmare l'amico Leo. Se l'argentino non partisse, il ritorno di Neymar al Camp Nou sarebbe deciso dal nuovo presidente sulla base di scambi.