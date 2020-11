Le aperture spagnole - Pareggio per 1-1 contro l'Olanda. E Sergio Ramos insidia Buffon

vedi letture

Le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli trattano vari temi questa mattina, tra cui ovviamente il pareggio della Spagna per 1-1 contro l'Olanda. Di seguito le prime pagine del 12 novembre 2020.

Mundo Deportivo

"I giocatori devono aiutare Koeman".

Intervista a Hristo Stoichkov: "Parlo con Ronald ogni settimana. Lo vedo qualificato per portare in alto questo Barcellona. Penso che Messi si ritirerà qui, ma non sono nella sua testa di saperlo. Avevo l'ansia di Griezmann. Lavora ed è umile, va sostenuto. Ansu e Pedri hanno molte qualità ma devono ascoltare i veterani. Cruyff mi ha fatto sedere in panchina con tre palle perse; oggi ne perdono 20 e non succede nulla".

Marca

"Assi".

Primo pareggio della Spagna in terra olandese: 1-1. Buon gol di Canales e particolare ottimismo.

Sport

"Balde altro Ansu per Koeman".

Il Barcellona ha deciso di portare il 17enne terzino sinistro in prima squadra a gennaio se Junior viene ceduto in prestito. Il calciatore è in età giovanile ma gioca già in filiale e in società sono convinti che sarà un giocatore di primo livello

AS

"Presente e futuro"

La Spagna pareggia con l'Olanda grazie a un ottimo primo tempo. Esordio di Unai Simon e Marco Llorente, terzo di una saga familiare. Ramos dà la caccia a Buffon con 176 partite in Nazionale.