Le aperture spagnole - Real, altra finale con lo Shakhtar. Barça, è allarme in difesa

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 1 dicembre 2020:

Marca

"Massima esigenza: è la Champions"

Apertura della prima pagina interamente dedicata al Real Madrid che con una vittoria contro lo Shakhtar si qualificherebbe al turno successivo. Dovesse però perdere sarebbe sull'orlo dell'abisso. Benzema recupera, Hazard out altre tre settimane. Zidane: "Ci sono momenti difficili, ma a Madrid li superiamo sempre".

As

"'Altra finale"

Ampio spazio anche in questo caso dedicato dal quotidiano al Real Madrid con Zidane che avvisa i suoi prima della partita decisiva di Champions League contro lo Shakhtar. I Blancos saranno agli ottavi se vincono e non dipenderà da se stesso se perde. Torna Benzema, Hazard fuori altre tre settimane per una lesione del retto anteriore.

Sport

"Allarme centrale"

E' il Barcellona invece questa volta a fare da padrone nell'apertura della prima pagina del giornale stamattina. Koeman recupera Araujo per accoppiarsi con Mingueza contro il Ferencvaros. L'infortunio di Lenglet non è grave come sembrava e il centrale rimarrà fuori solo per 10 giorni.

Mundo Deportivo

"Piano centrale"

Anche in questo caso l'apertura del giornale è tutta per il Barcellona con Koeman e il club d'accordo sulla necessità di acquistare un difensore a gennaio a causa della lunga assenza a cui sarà costretto Piqué. Eric Garcia è l'obiettivo, ma c'è già un elenco di difensori esperti nel caso in cui il City decida di non venderlo.