Le aperture spagnole - Real nel segno di Benzema. Barça-Depay, il Lione riduce il prezzo

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 21 dicembre 2020:

Marca

"Il campione è tornato"

Il Real Madrid batte 3-1 un notevole Eibar in trasferta ed il quotidiano esalta la prestazione dei Blancos. Inizio promettente degli ospiti con Benzema che sale in cattedra con un gol e l'assist a Modric. Poi contribuisce alla quarta vittoria consecutiva in campionato delle Merengues con un'altra assistenza per Lucas Vazquez: enorme prova del francese.

As

"Benzema innamora"

Il 3-1 del Real Madrid in casa dell'Eibar è nel segno del francese ed il quotidiano lo esalta in prima pagina. L'ex Lione segna un gol e fornisce due assist a Modric e Lucas Vazquez nella grande partita di Ipurua. I padroni di casa, che hanno lottato fino alla fine, reclamano per un presunto rigore causato da Sergio Ramos. Intanto Florentino Perez difende la Superlega europea e Tebas risponde: "Non ha idea".

Sport

"È ora di firmare!"

Spazio ampio per il Barcellona in prima pagina e al mercato dei blaugrana con Koeman che insiste sulla necessità di rafforzarsi nella sessione invernale. Il Lione ha ridotto a 5 milioni di euro il prezzo di Memphis Depay, mentre sarà negoziato l'acquisto di Eric Garcia con il Manchester City.

Mundo Deportivo

"Oh Rey"

Chiaro riferimento nel titolo ed in prima pagina a Pelé con Messi che lo ha raggiunto. La Pulce infatti ha segnato ben 643 gol con la maglia del Barça, gli stessi della leggenda brasiliana con il Santos: è il culmine del suo ritmo con la storia del calcio. Ha superato Zarra, Cesar, Muller e, per ultimo, ma non meno importante, Pelé.