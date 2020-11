Le aperture spagnole - Real sulle tracce di Szoboszlai. Neymar e Depay vogliono il Barça

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 13 novembre 2020:

Marca

"Kroos: 'Se vogliamo vincere qualcosa... Dobbiamo migliorare"

Intervista esclusiva nell'apertura del quotidiano al centrocampista del Real Madrid e della Germania che parla della stagione dei Blancos: "Ci manca la costanza: giochiamo bene una partita, due male... Zidane troverà la soluzione".

As

"Sulle tracce di Szoboszlai"

Sempre il Real Madrid come tema principale della prima pagina del quotidiano, ma questa volta l'attenzione è spostata su un possibile nuovo acquisto. I Blancos seguono Szoboszlai, centrocampista 20enne del Salisburgo, ha un valore di 25 milioni di euro e ieri ha portato l'Ungheria all'Europeo. Ha un contratto in scadenza nel 2022 e le pretendenti sono Lipsia, Arsenal e Milan.

Sport

"Neymar è in campana"

Ampio spazio al Barcellona in apertura e al mercato blaugrana. Neymar non vuole rinnovare con il PSG ed è stato contattato da diversi club, ma lui farà di tutto per vestire nuovamente la maglia blaugrana visto ed è ben predisposto ad un ritorno in Catalogna.

Mundo Deportivo

"Depay cuore Barça"

"A chi non piacerebbe giocare lì?". Con queste parole Depay non ha nascosto la sua voglia di vestire il blaugrana e ha già concordato con il club un contratto di 4 anni. Farà pressione sul Lione perché arrivi a gennaio per 5 o 6 milioni, ma prima il Barcellona deve chiudere qualche cessione.