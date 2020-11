Le aperture spagnole - Real, Valverde out con l'Inter. Ansia per Benzema. Barça, Fati ko per 4 mesi

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 10 novembre 2020:

Marca

"Un'iniezione di morale"

Il quotidiano si dedica a temi di attualità in apertura. L'annuncio dell'imminente vaccino per Covid avvicina la tanto attesa normalità. L'azienda farmaceutica Pfizer afferma che il suo prodotto è efficace al 90% e potrebbe essere prima della fine dell'anno: abbracciarsi di nuovo, molto più da vicino.

As

"Stato di allarme"

Ampio spazio dedicato al Real Madrid. Gli infortuni di Valverde, che starà fuori per più di un mese, e Benzema accentuano la crisi dei Blancos. La squadra ha vinto solo sei delle undici partite giocate. Dopo l'interruzione per le nazionali, affronterà Villareal, Inter, Shakhtar Donetsk e Siviglia in trasferta.

Sport

"Ansu, 4 mesi ko" e "Zidane messo alle strette".

Il quotidiano tratta in apertura dedica spazio sia al Barcellona che al Real Madrid. Il classe 2002 baugrana è stato operato dal dottor Cugat per la lesione del menisco sinistro. Florentino Perez invece dubita già del francese dopo due sconfitte in Liga e una sola vittoria in Champions League. È il responsabile di un progetto a cui manca una panchina quando è costretto a rotazioni.

Mundo Deportivo

"Ci vediamo a marzo"

Spazio al Barcellona nella parte centrale della prima pagina del quotidiano con Ansu Fati protagonista. Lo spagnolo è stato operato e sarà out per 4 mesi. Con il menisco suturato, il classe 2002 salterà 30 partite e potrebbe rientrare negli ottavi di Champions League.