Le aperture spagnole - Real, vittoria nel segno di Benzema. Barça per non perdere treno delle prime

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 16 dicembre 2020:

Marca

"Con Benzema in testa"

Una doppietta del francese e una paratona di Courtois mantengono la grande corsa del Real Madrid che batte 3-1 l'Athletic Bilbao. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Zidane che raggiunge Real Sociedad e Atletico Madrid in testa alla classifica. L'Atletico, molto dignitoso a Valdebebas, gioca dal 13' in dieci uomini per l'espulsione di Raul Garcia. A segno anche Kroos.

As

"Benzema è il leader"

Due gol del francese permettono al Real Madrid di battere l'Athletic Bilbao che ha lottato fino alla fine in 10 fin dal primo tempo: 3-1 il finale. I Blancos inguaiano adesso la Real Sociedad e l'Atletico Madrid di Simeone.

Sport

"Che il treno della Lega non scappi"

Il Barcellona ha una grande opportunità per risalire la classifica in campionato se riesce a sconfiggere il leader, la Real Sociedad. Messi combatterà anche per riuscire ad ottenere le sue 300 vittorie in Liga.

Mundo Deportivo

"Non fermarti"

Il Barça si misura contro il leader, la Real Sociedad, alla ricerca di confermare la vittoria contro il Levante e consolidare la sua rimonta. Messi è ad un gol dall'eguagliare Pelé e la Real non avrà a disposizione né Oyarzabal né David Silva.