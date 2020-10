Le aperture spagnole - Retroscena sul Clasico. Barça, Bartomeu resiste

Sui principali quotidiani spagnoli, oggi, si parla del recupero psico-fisico del Real Madrid, poi del dubbio rigore assegnato durante il Clasico e infine delle non-dimissioni di Bartomeu al Barcellona. Ecco le aperture di oggi, martedì 27 ottobre 2020:

Marca

"Un finale con lo slancio del Clasico".

Il Real Madrid, richiesto dopo la sconfitta con lo Shakhtar, se la gioca contro il Borussia M'Gladbach. Il rivitalizzante trionfo del Campo Nou cambia il volto della squadra bianca.

Mundo Deportivo

"Ramos afferra per primo la maglia".

È l'audio del guardalinee Munuera. Retroscena sul rigore decisivo del Clasico: l'arbitro ha ignorato il suo guardalinee, Barbero Siviglia. Questi lo ha avvertito di un precedente fallo e il Barcellona chiederà alla Federazione i nastri che lo confermano.

AS

"Con Hazard senza tregua".

Il belga avrà i suoi primi minuti dal 7 agosto in una partita cruciale contro il Borussia Moenchengladbach. È fuori da 243 giorni da quando è arrivato. Lucas Vazquez sarà di nuovo un terzino destro.

Sport

"Bartomeu resiste"

"Noi vogliamo una votazione decentrata per sicurezza, e questo è impossibile che avvenga entro quindici giorni". "Non ho mai pensato di dimettermi. Ora sarebbe un brutto momento per lasciare il club nelle mani di un manager perché si devono prendere decisioni". "La decisione che Messi prosegue è la migliore notizia per il nostro club e per il suo futuro sportivo".